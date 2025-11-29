FGR requiere una transformación para bien de México

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que la Fiscalía requiere de una transformación y que sea más transparente “para el bien de México”.

La jefa del Ejecutivo señaló que será la o el nuevo fiscal quien defina las prioridades al frente de la institución, pero consideró que dentro de estas deberían de estar el concretar órdenes de aprehensión sobre diversas denuncias de delincuencia organizada y de cuello blanco, así como el combate al contrabando de combustible, pues indicó que esto ayudará a pacificar al país.

“Ya le corresponderá a la fiscal, evidentemente nosotros consideramos temas prioritarios y a nosotros nos interesa mucho ir hacia adelante, garantizar que muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar o no de acuerdo con las pruebas, a órdenes de aprehensión sobre distintos temas que nos van a ayudar a pacificar el país, a que haya menos violencia, de delincuencia organizada y también de delincuencia de cuello blanco. Entonces sí nos interesa, pero depende de la fiscal o el fiscal que llegue a definir cuáles son las prioridades y a revisar.

“Yo pienso que -es una opinión personal- que la Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Creo que después eso le va a corresponder el fiscal o la fiscal que vaya a llegar, que vaya a nombrar el Senado”, dijo.

Se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero

La presidenta confirmó que le ofreció al ahora exfiscal general de la República Manero estar al frente de una embajada “y el aceptó esta propuesta”.

La jefa del Ejecutivo señaló que aún no puede informar a qué embajada se va el ahora exfiscal porque hay un proceso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde el país extranjero tiene que hacer las cartas credenciales.

Elección del nuevo fiscal corresponde al Senado

Sheinbaum Pardo afirmó que la decisión sobre quién encabezará de forma definitiva la Fiscalía General de la República (FGR) corresponde de manera exclusiva al Senado, aunque reconoció que la actual encargada de despacho, Ernestina Godoy Rangel, es una servidora pública de “principios” y “convicciones” probadas durante su gestión como fiscal capitalina.

A pregunta expresa sobre si le gustaría que Godoy fuera la próxima fiscal general, Sheinbaum respondió que no le corresponde influir en esa determinación, pero subrayó sus cualidades profesionales.

Grupos extranjeros de ultraderecha

La presidenta afirmó que existen grupos extranjeros, particularmente de “ultraderecha”, que buscan frenar la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

Aunque reconoció que ha sido objeto de una intensa campaña de ataques durante el último mes, aseguró que su gobierno se encuentra “fortalecido” y respaldado por la ciudadanía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si en el acto del próximo 6 de diciembre en el Zócalo, donde se celebrarán siete años del inicio de la transformación, hará un llamado a la unidad nacional ante presuntos intentos de injerencia extranjera y “traiciones internas”.

En ese sentido, sostuvo que desde el exterior existen intereses que buscan frenar el avance de su proyecto de gobierno.

Confirma licencia del canciller De la Fuente

A su vez, informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica, por lo que se quedará como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

En redes sociales, la jefa del Ejecutivo detalló que acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

La mandataria federal destacó que Juan Ramón de la Fuente ha realizado una labor extraordinaria y le deseó pronta recuperación, e indicó que en su lugar se quedará como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte.

Anuncia nuevo paseo de mujeres ancestras

La presidenta anunció un nuevo paseo de seis mujeres ancestras sobre la avenida Paseo de la Reforma, que dará continuidad al Paseo de las Mujeres Heroínas que se hizo cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Sheinbaum indicó que encargó este proyecto a José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, en reconocimiento a las mujeres de la historia de México.

Suárez del Real explicó que las estatuas serán colocadas a la altura del Circuito Interior hacia la entrada a Chapultepec, frente al Museo de Antropología. Las figuras que serán colocadas son: La Reina Roja; Tecuichpo, la hija mayor de Moctezuma; la Mujer 6 Mono, la guerrera mixteca; “la pequeña señora Flor”; La Malinche; y Eréndira, defensora del pueblo purépecha.

Apuesta por la reivindicación de La Malinche

Al expresar que “nosotros estamos en contra de cualquier forma de discriminación”, Claudia Sheinbaum apostó por la reivindicación de figuras como La Malinche, la hija de Moctezuma, y las mujeres indígenas.

En su conferencia mañanera expresó que “las mujeres indígenas son la raíz de México”.

“Una forma de discriminación es el machismo. Las mujeres indígenas son quizá las más discriminadas (...) México no sería lo que es si no fuera por los pueblos originarios, pero en particular por las mujeres de los pueblos originarios que han construido lo que llamamos México, hay muchas mujeres indígenas que hay que reivindicar de las civilizaciones de antes y de ahora”, dijo la titular del Ejecutivo.