FGR sin orden de aprehensión contra Gilda

Actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, en el caso Odebrecht, por el que le abrió una investigación registrada en la carpeta FED/SEIDF/CGI-CDMX/000017/2017.

Ello, pues un juez dejó sin efecto el juicio de amparo que la mujer tramitó para saber si había algún mandamiento judicial activo por presuntamente haberse beneficiado de supuestos sobornos que su hermano Emilio Lozoya Austin recibió de dicha constructora brasileña cuando se desempeñaba como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

En acuerdo de este jueves en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el juez primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México sobreseyó el amparo con número de expediente 915/2026, debido a que no existen los actos reclamados.