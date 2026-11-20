El Instituto Nacional Electoral (INE) garantizó que verificará el cumplimiento de los criterios de paridad fijados para las elecciones de 2027, con la finalidad de crear oportunidades reales que permitan a las mujeres competir por cargos públicos en condiciones de igualdad.

El órgano electoral informó que evaluará cómo distribuye cada partido político sus candidaturas entre las entidades federativas de acuerdo con lo establecido en el acuerdo INE/CG664/2026.

Etapas

Según el INE, la verificación tendrá cuatro fases:

Antes de las convocatorias: Cada partido deberá definir en qué entidades postulará a mujeres, en cuáles a hombres y en cuáles, en su caso, no presentará candidatura. El INE revisará que los criterios para decidir la distribución sean “objetivos, verificables y suficientes para garantizar la paridad”.

En el registro: El INE analizará en conjunto las solicitudes de cada partido para comprobar que aplicó esos criterios y que postuló a por lo menos nueve mujeres.

Coaliciones y candidaturas comunes: Cada candidatura se contará para todos los partidos políticos nacionales que participen formalmente en ella.

En caso de incumplimiento: Si un partido no alcanza el mínimo de mujeres o no respeta los criterios de competitividad, el INE instruirá al Organismo Público Local electoral de la entidad para le requiera correcciones, precisando qué candidaturas están involucradas y qué debe corregirse.

El objetivo, según el INE, es que las postulaciones no se concentren exclusivamente en los estados donde su partido tenga menores posibilidades de triunfo.

El acuerdo también exhorta a los partidos políticos a analizar las alertas de violencia de género y los registros de violencia política contra las mujeres, para identificar riesgos y definir medidas de prevención, acompañamiento y protección a candidatas.

El órgano electoral pidió que las postulaciones no se concentren en estados donde el partido tenga menores posibilidades de ganar