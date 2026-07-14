Fin de semana violento en Baja California Sur

Cinco personas fallecidas se reportaron durante dos hechos distintos registrados el fin de semana en Baja California Sur, entre ellos una riña con armas de fuego en Cabo San Lucas.

El hecho más reciente ocurrió la madrugada del domingo casi a las 04:00 en el bar La Terraza, en la colonia Ampliación Matamoros, en el sitio en mención.

En el lugar fueron localizados tres hombres sin vida con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, y una cuarta persona fue trasladada de urgencia a un hospital.

Los fallecidos tenían 23, 25 y 33 años de edad y eran originarios de los estados de Tabasco, Sinaloa y Guanajuato, respectivamente.

Agentes de investigación y peritos procesaron la escena y recabaron indicios para establecer la secuencia de los hechos y deslindar responsabilidades.

Accidente

En otro hecho, dos maestras de la secundaria Francisco J. Mújica, ubicada en Cabo San Lucas, murieron el viernes en una volcadura ocurrida sobre la carretera La Paz-Cabo San Lucas, a la altura del kilómetro 60.

Las docentes, identificadas como Flor “N” y Alba “N”, viajaban rumbo a La Paz para reunirse con sus familias por el periodo vacacional cuando el vehículo en el que se trasladaban salió de la carretera y quedó con daños severos a un costado de la vía.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del percance. La comunidad escolar de Los Cabos y La Paz expresaron sus condolencias a familiares y amigos de ambas profesoras, cuya muerte generó numerosas muestras de duelo entre estudiantes, compañeros de trabajo y padres de familia.