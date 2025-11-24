Finlandia abre consulado en Campeche, QRoo y Yucatán

Finlandia abrió su nuevo consulado honorario para los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, cuya sede operará en las instalaciones del Colegio Inglés, en Playa del Carmen, con la intención de asistir diplomáticamente a la ciudadanía de aquel país que radica o vacaciona en la región.

La empresaria y directora general del Corporativo Meguz fue designada como cónsul honoraria para la Península de Yucatán y tomó protesta el pasado 20 de noviembre en las instalaciones del colegio, que será habilitado como sede diplomática.

Vacante

Dueña de siete empresas en el ramo de la educación y la tecnología, en la Riviera Maya y Tulum, Luisa Eugenia Guzmán explicó que el consulado permanecía vacante desde hace dos años, tras la renuncia de la anterior representante, por lo que el gobierno finlandés inició un proceso para seleccionar a un nuevo cónsul y ella fue la elegida.

En ese proceso participaron ocho candidatos de los tres estados y sostuvo varias entrevistas con autoridades finlandesas y mexicanas antes de su nombramiento.