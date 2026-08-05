Firma CSP decreto para fortalecer la transparencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto para fortalecer la transparencia en todas las entidades del Gobierno de México, con el objetivo de garantizar el acceso a la información de los mexicanos a través del fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

“En la ley actual está establecido que los servidores públicos pueden determinar qué se hace público y qué no, dependiendo de la seguridad nacional o del procedimiento en el que está la información. Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier secretaría.

“Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento administrativo judicial, no puede informarse dado que está en un procedimiento y puede caerse el procedimiento judicial o administrativo, o lo que realmente es de seguridad nacional. Entonces, para ello en un mes se va a fortalecer incluso más esta plataforma de transparencia. Y cada mes se va a estar informando de los contratos públicos. Entonces, es transparencia total del Gobierno de México”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Descarta sanciones por contenidos informativos

En otro tema, la presidenta Sheinbaum afirmó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no sancionará los contenidos informativos y aclaró que solo intervendrá en caso de que las concesionarias no emitan el código de ética, no nombren al defensor de las audiencias y no pongan a disposición de estas mecanismos de defensa.

La mandataria explicó que “lo que se puede sancionar en este momento, como dicen los lineamientos a opinión pública, es si no emitiste tu código de ética, no nombrar al defensor y no poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa”.

No hacer actos anticipados de campaña

Así también, declaró la presidenta sobre supuestos actos anticipados de campaña ante supuestas irregularidades en la promoción de integrantes de Morena rumbo a 2027. Dijo que “la ley es muy clara, que los determine el INE y el Tribunal, así de sencillo”.

Al señalarle que Andrés Manuel López Beltrán inició recorridos en Tabasco, la titular del Ejecutivo federal respondió que “es hasta el final, a veces de la campaña, cuando se hace la evaluación de las quejas”.

Refirió que si hay quejas de actos anticipados de campaña, que se presenten. “Y que actúe el INE y que actúe el Tribunal, y que se cumpla con la ley. Y nadie debe hacer actos anticipados de campaña (...) Que lo determine el INE, no la presidenta”.

Por otra parte, afirmó que las llamadas “escuelas militarizadas” no tienen ninguna relación con el Ejército o la Marina, por lo que consideró incorrecto seguir utilizando esa denominación, al abordar la discusión sobre este modelo educativo tras la muerte de una alumna en una academia privada de disciplina militar en Tamaulipas.

Critica hipocresía de “Alito” Moreno

Y luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió prohibir que se llame “narcopartido” a Morena, la presidenta acusó “hipocresía” después de que los priistas Rubén Moreira y Alejandro Moreno Cárdenas acusaron intento de censura.

Señaló que “Alito” Moreno se amparó para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no hablara de él en sus programas de redes sociales.

“Ahora él dice mentiras, y el INE le dice: ‘oiga, usted es un funcionario, porque es un funcionario público, es líder de un partido, no puede estar emitiendo estos anuncios porque no está dentro del código electoral. Y entonces: ¡Ay, censura!’”. dijo.

Rechazo a política arancelaria de Trump

En otro tema, Sheinbaum Pardo reiteró el rechazo de su gobierno a la política arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que la integración económica de América del Norte debe fortalecerse mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y no con barreras comerciales entre los socios de la región.