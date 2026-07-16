Firma CSP iniciativa de Ley contra el feminicidio

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, para garantizar la cero impunidad a través de la homologación en todo el país de los mecanismos de investigación y de las sanciones a este delito.

“Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es por un lado la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación a través del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y el trato digno entre las personas y la no discriminación, y no al machismo como también la cero impunidad frente al delito de feminicidio”.

“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaja igual el delito de feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio, evitar al máximo que si se conoce la presunción del culpable de quien cometió este delito que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar (...) Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”, puntualizó.

Descarta anomalías en entrega a EU del piloto del “Mayo”

En otro tema, la mandataria federal afirmó que la entrega a Estados Unidos del presunto piloto relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada se realizó en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el detenido ocultó su verdadera identidad al momento de su captura.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal dio lectura al comunicado emitido por la FGR, en el que se detalla que el hombre fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, tras un enfrentamiento entre fuerzas federales e integrantes de un grupo delictivo, en el que murió un elemento del Ejército y cinco más resultaron heridos.

De acuerdo con el comunicado, al ser presentado ante el Ministerio Público, el detenido se identificó con un nombre falso. Posteriormente, pruebas periciales permitieron establecer su verdadera identidad y fue vinculado a proceso por diversos delitos, además de ser identificado como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa y considerado un riesgo para la seguridad nacional.

“La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

Destaca protección de mexicanos ante ICE

Y después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) suspendió los controles de tránsito tras la muerte de dos migrantes, la presidenta destacó las medidas de protección que se dan a connacionales en Estados Unidos ante las políticas antimigratorias de la administración de Donald Trump.

Sheinbaum Pardo confió en que ICE deje de hacer redadas.

“Todo lo que se haga por favorecer una política de promoción de derechos humanos es bueno, eso es así”, dijo la Mandataria federal tras la suspensión de los controles de tránsito.

“De todas maneras, nosotros ya tomamos algunas medidas de protección de los mexicanos en el exterior”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

Claudia recibe en Palacio Nacional al presidente de Panamá

Más tarde la mandataria, recibió este miércoles en Palacio Nacional al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con quien sostendrá una reunión bilateral para abordar temas económicos, culturales y la postura de ese país en favor de la neutralidad del Canal de Panamá.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, realizada en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y de Panamá. Posteriormente, ambos mandatarios participaron en la toma de la fotografía oficial del encuentro, acompañados por la esposa del presidente panameño.

Previamente, durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum adelantó que la reunión estaría enfocada en fortalecer la relación bilateral y atender diversos asuntos de interés común.