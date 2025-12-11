Firma de Kahwagi recibirá contrato de credenciales

El Instituto Nacional Electoral (INE) adjudicó a la empresa Cosmocolor S.A. de C.V., propiedad del exdiputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Kahwagi, el contrato abierto 2026-2031 para la producción de la nueva credencial para votar, que busca tener los elementos de seguridad más avanzados a nivel mundial.

El INE dio a conocer el miércoles que el contrato con Cosmocolor S.A. de C.V. será en participación conjunta con la empresa Icards Solutions S.A. de C.V. y Talleres Gráficos de México. Además, cada credencial tendrá un valor unitario de 11.80 pesos mexicanos, aproximadamente.

Se tiene la proyección de que entre junio de 2026 y mayo de 2031 se emitan entre 84.9 y 94.1 millones de credenciales para votar en todo el país, por lo que el monto que podría pagar el INE a Cosmocolor será de mil 110 millones de pesos, sujeto al tipo de cambio del dólar estadounidense en cada año.

“El proceso garantizó estricto cumplimiento a lo establecido en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Pobalines) del Instituto Federal Electoral, y demás normatividad vigente y a los principios de transparencia, máxima publicidad y competencia”.

“Con esta adjudicación, el INE asegura la producción de una credencial para votar con altos estándares de seguridad, calidad e innovación, a precios aceptables y verificados”, señaló el instituto en un comunicado.