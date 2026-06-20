Firman acuerdo para construir 15 mil viviendas

El Infonavit firmó un contrato de promesa de compraventa con los ejidatarios de San José del Cabo que permitirá la construcción de un desarrollo de 15 mil viviendas, en Los Cabos, Baja California Sur, ubicado a 10 minutos de la zona hotelera y donde se invertirán más de nueve mil 500 millones de pesos (mdp).

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, detalló que dicho desarrollo contará con áreas verdes y estará garantizado el suministro de todos los servicios.

Además, se encontrará cercano a las fuentes de empleo de la zona hotelera y permitirá a los trabajadores derechohabientes del Instituto adquirir una vivienda de al menos 60 metros cuadrados con un costo promedio de 627 mil pesos, con mensualidades menores a las que actualmente pagan de renta.

Firman Memorando

Romero Oropeza y el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, firmaron un Memorando de Entendimiento para facilitar la implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío agradeció a la presidenta Sheinbaum por la implementación del programa de vivienda porque los hogares que se edificarán son importantes para los sudcalifornianos al ayudarlos a combatir el rezago habitacional en la entidad.

Con la firma del memorando se da seguimiento al convenio de colaboración suscrito en octubre de 2024 que celebraron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Infonavit, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé para otorgar todas las facilidades administrativas y fiscales a nivel estatal y municipal, con la finalidad de iniciar los procesos de obra en el marco de este programa de edificación de vivienda.