Firman alianza política electoral PVEM, Morena y PT

Los partidos de la alianza, movimiento de regeneración Nacional (Morena), Partido del trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) firmaron una declaración conjunta en la que priorizan la unidad de su movimiento y el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum, rumbo a la elección intermedia de 2027; sin embargo, miembros del PT se rehusaron a hablar sobre la reforma electoral al afirmar que no existe una propuesta ya hecha ante el Congreso.

En un hotel de la Ciudad de México (CDMX), los líderes de estos tres partidos: Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena; Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde; y Alberto Anaya, líder vitalicio del Partido del Trabajo, aseguraron que “por encima de cualquier interés de partido estará el interés de México y del proyecto de nación”.

Aliados de la izquierda

Además de mantener la alianza para 2027, elección en la que se elegirá de nuevo la Cámara de Diputados. Alberto Anaya afirmó que el partido del trabajo mantendrá la alianza con Morena incluso para 2030, asegurando que el PT es el aliado natural y eterno de la izquierda en México.

En entrevista, al concluir el mensaje de la alianza oficialista, el legislador Benjamín Robles afirmó que en el Partido del Trabajo no avalarán ningún retroceso democrático que estuviera contenido en una posible propuesta de reforma electoral.

En ese sentido, Robles también afirmó que en el PT tomaron la decisión de no hablar abiertamente sobre ninguno de los temas que se han planteado por parte de Morena o de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, puesto que “no hay ningún documento presentado ante el congreso”. Y mientras no haya un documento firme, no habrán de emitir ninguna opinión, pues para el PT “no existe aún la reforma electoral”.