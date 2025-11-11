Firman convenio para combatir piratería de tabaco y contrabando

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la legalidad y prevención de delitos e infracciones administrativas relacionadas con la propiedad industrial, como la “piratería” de tabaco y el contrabando. Este tiene como objetivo mejorar las capacidades del IMPI y crear mecanismos conjuntos para promover la seguridad, la justicia y la transparencia en la protección de la propiedad industrial.

Como parte de los acuerdos, el Observatorio Nacional Ciudadano donó al IMPI un asistente virtual llamado IMPIBot, el cual operará a través de WhatsApp.

El agente conversacional tiene como objetivo combatir la “piratería” de tabaco, ya que uno de cada cinco cigarros comercializados en México es pirata.

Entre otras de sus funciones se encuentran: Verificación instantánea de marcas registradas sin necesidad de consultar bases de datos manuales; acceso a información actualizada de fuentes oficiales, entre otras.