Firman decreto para proteger a menores en plataformas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes —que se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF)—, el cual establece que las plataformas digitales deben restringir desde el diseño la exposición a contenidos de violencia, acoso o abuso sexual, así como retirar de inmediato cualquier material de riesgo en perfiles de menores de edad.

“Tienen que desarrollar todo lo necesario para que así sea. Las plataformas estuvieron de acuerdo; lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad, y le vamos a dar seguimiento con la Agencia de Transformación Digital. Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Destaca Sheinbaum avance de Sembrando Vida

Así también, destacó que Sembrando Vida es un programa único en el mundo que brinda bienestar y que permite la restauración y conservación ecológica; por ello, la meta es beneficiar a cerca de 450 mil sembradoras y sembradores, así como plantar mil 500 millones de árboles y plantas en el sexenio.

“El objetivo es que los sembradores nos ayuden también a sembrar en los terrenos que están alrededor de donde hoy están sembrando y donde ya se ha restaurado el territorio. Entonces, va muy bien. Muchas felicidades a todas las sembradoras y sembradores. Es un trabajo, un proyecto, un programa único en el mundo. Brinda bienestar, restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, conservación de germoplasma, restauración de territorios y, al mismo tiempo, recuperación y promoción de la vida comunitaria, y regresar a los jóvenes al campo. Y todo se está cumpliendo. Bueno, esto es Sembrando Vida”, puntualizó la mandatarias federal.

Pide a la CNDH investigar represión en marcha de Jalisco

Y al manifestar que “es inadmisible”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que no pueden permitirse actos de represión como la ocurrida en Jalisco este fin de semana durante la marcha por agua potable de calidad, por lo que pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hacer una investigación profunda por la tortura de jóvenes a manos de policías estatales.

“No podemos permitir que en México haya fuerzas el orden que repriman y torturen. Es inadmisible”.

En tono enérgico, la jefa del Ejecutivo federal manifestó que tiene que entrevistarse con las víctimas y que se encuentre, se castigue a los responsables de esta tortura y que no haya impunidad.

Desea pronta recuperación al papa tras cirugía

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo expresó sus deseos de pronta recuperación al papa León XIV, luego de que el pontífice se sometiera a una cirugía de pulmón.

“Nuestro saludo, nuestro abrazo solidario al papa y esperamos su pronta recuperación”, señaló la mandataria federal.