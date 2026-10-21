Firman Defensa y SSPC convenio de coordinación

Durante la ceremonia de firma del “Convenio de Coordinación Interinstitucional entre Defensa y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dijo que con este convenio la Guardia Nacional (GN) podrá interconectar sus sistemas con la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y aprovechar sus productos de inteligencia para el cumplimiento de sus atribuciones.

Explicó que esta plataforma forma parte del fortalecimiento institucional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a partir de la ley del sistema nacional de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública publicada en julio de 2025.

En las instalaciones del Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-J, predio Reforma, el funcionario federal abundó que la plataforma permite relacionar datos e identificar patrones delictivos para producir inteligencia útil en la prevención y la investigación.

Abundó que el convenio establece mecanismos para el intercambio y la consulta de información entre ambas instituciones, conforme a la ley.