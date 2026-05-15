Firman México y Corea del Sur memorándum comercial

Los gobiernos de Corea del Sur y México firmaron un memorándum de entendimiento en el que explican la importancia de tener un marco formal para intercambiar bienes y servicios, sin comprometerse explícitamente a firmar un acuerdo comercial.

Ello se da en medio de un entorno de imposición de aranceles, porque desde el primero de enero de 2026 se subieron hasta a niveles de 50 % los aranceles para productos originarios de países con los que no tenemos un tratado de libre comercio, como es el caso de Corea del Sur.

En medio de este entorno, el pasado 12 de mayo se reunieron, en la Ciudad de México, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el ministro de Comercio de la República de Corea del Sur, Yeo Han-koo, en donde acordaron revisar la relación económica bilateral.

En el memorándum de entendimiento, que se dio a conocer el 14 de mayo, se expuso que los gobiernos de ambos países analizarán vías de cooperación al “reconocer la importancia de establecer un marco formal de comercio e inversión para elevar el nivel de la cooperación económica bilateral entre ambos países”.