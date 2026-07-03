Firman México y OPS convenio de cooperación

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, firmaron la Estrategia de Cooperación de País con México 2026-2030, con la finalidad de disminuir la carga de enfermedad asociadas a las enfermedades no transmisibles, el cáncer y los trastornos de salud mental.

También contempla fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud (SSa) y la articulación de las instituciones del Sistema Nacional de Salud para que avancen en la salud universal.

Así como promover los cuidados integrales de salud, garantizando el acceso equitativo de la población a lo largo del curso de vida; asegurar la mitigación y la respuesta oportuna ante emergencias sanitarias.

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que la Estrategia contribuirá al fortalecimiento del Servicio Universal de Salud al alinear las prioridades nacionales con la experiencia técnica de la OPS/OMS.