Representantes de todos los partidos políticos en el Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron el “Pacto Nacional por una Política Libre de Violencia contra las Mujeres”, para aplicarlo en el Proceso Electoral 2026-2027.

Con el refrendo, los partidos se comprometen a evitar la postulación de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres, deudoras alimentarias morosas o condenadas por los delitos previstos en el artículo 38 constitucional (violencia familiar o doméstica, violación a la intimidad sexual, entre ellos).

También los obliga a abstenerse de realizar o reproducir cualquier forma de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Garantizar la atención efectiva de denuncias y quejas por el mencionado tipo de violencia, la cual, incluyendo medidas de reparación, e impulsar campañas que presenten a las mujeres de forma justa, respetuosa y libre de estereotipos.

Así como asegurar la postulación paritaria en todos los cargos de elección popular, en todos los niveles de gobierno, mediante criterios de competitividad objetivos y verificables.

“Garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva y libres de violencia, asegurando la paridad en todas las candidaturas del Proceso Electoral 2026-2027 y en todas las estructuras paritarias”, señala el documento.

Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta provisional del INE, señaló que la paridad ha permitido avances importantes, pero el acceso a una candidatura o a un cargo público no es suficiente si persisten amenazas, discriminación, hostigamiento o prácticas que impidan ejercer las funciones para las cuales las mujeres han sido electas.