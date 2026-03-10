Firmará UE pacto renovado con México en mayo

La Unión Europea (UE) informa en un documento interno que el último eslabón administrativo para poder dar paso finalmente a la firma del pacto renovado con México quedará sellado el 13 de mayo.

De concretarse la comunicación enviada por el Secretariado General del Consejo Europeo a los Estados miembros de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, tendrá las facultades para trasladarse a la Ciudad de México para firmar el acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Consejo Europeo informó que el último pendiente para pasar a la firma y celebración del Acuerdo Global y su componente comercial era el visto bueno del Comité Permanente (Coreper), organismo compuesto por representantes de cada uno de los 27 Estados miembros de la UE.

Clasificada como alerta temprana, la comunicación firmada en Bruselas, a fin de evitar sorpresas de última hora y demoras innecesarias, solicita a los representantes permanentes de los países miembros ante la UE, de ser necesario, depositar en la Oficina de Tratados y Acuerdos del Consejo el instrumento que les otorga plenos poderes para firmar el acuerdo.

Será la culminación de un proceso que se ha alargado.