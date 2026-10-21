Firme Francia contra los saqueos y endurece medidas

El Gobierno francés endureció las medidas de seguridad tras los disturbios del pasado 17 de octubre, con toques de queda nocturnos en las grandes ciudades, condenas de prisión para manifestantes detenidos y un despliegue policial “masivo” y más móvil previsto para el próximo sábado, cuando estudiantes y chalecos amarillos preparan una nueva jornada de protestas.

La ofensiva busca contener nuevos episodios de violencia y responder a las críticas por la actuación de las fuerzas de seguridad durante los disturbios del fin de semana, pero también se produce en un contexto de creciente apoyo a la ultraderecha de Marine Le Pen, que se presenta como garante del orden público.

Las medidas anunciadas el pasado domingo por el presidente Emmanuel Macron, comenzaron a aplicarse mientras París intentaba recuperar la normalidad.

El endurecimiento de la respuesta también se hizo sentir en los tribunales.

Un total de 123 personas, entre los miles de detenidos durante los disturbios, comparecieron ante la Justicia después de que sus arrestos fueran convertidos en detenciones preventivas.