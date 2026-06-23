Fiscalía de Oaxaca, entre las menos efectivas

La Fiscalía de Oaxaca se ubicó como la segunda del país menos efectiva en la ejecución de órdenes de aprehensión, solo por debajo de la Fiscalía del estado de Guerrero, según el estudio realizado por México Evalúa.

De acuerdo con el diagnóstico “Radiografía de las Fiscalías en México”, elaborado por esta organización, la Fiscalía de Oaxaca tiene pendiente de ejecutar el 87.64 % de las órdenes de aprehensión; mientras que la de Guerrero, el 97.90 %.

Este indicador, asegura México Evalúa, es clave de la capacidad estatal real. “No basta con judicializar o solicitar órdenes; la eficacia del sistema penal se mide en su capacidad para hacer efectivas las decisiones judiciales. Por ello, el nivel de cumplimiento constituye un termómetro directo de la fortaleza operativa de las fiscalías y de su articulación con las policías de investigación”.

México Evalúa señala que la Fiscalía más efectiva en ejecutar órdenes de aprehensión es la de Tlaxcala, con 93.8 %.