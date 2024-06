No existe una orden de extradición en contra del empresario argentino-mexicano, Carlos Ahumada, porque ni la Fiscalía de la Ciudad de México, ni la Fiscalía General de la República (FGR) tienen materia para solicitarla, señaló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Además, el empresario contaba con un amparo para no ser reaprehendido, y algunos de los delitos que se imputaron ya prescribieron. Cabe recordar que Ahumada aceptó allanarse a la extradición para ser traído y juzgado en México por el probable delito de fraude en el fuero común.

“Había una de orden de reaprehensión, se paró contra esta orden y no se puede cumplir, no se puede aprender a esta persona porque tiene un amparo. También se especifica que en algunas otras causas, ya prescribieron, entonces, eso es lo que legalmente corresponde, y esa es la causa por la que no hay una orden de extradición. La Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República no tenían materia para pedir una extradición, porque estaba amparado contra cualquier orden de reaprehensión”, explicó la funcionaria.