Fiscalía perfila que madre mató a sus hijos y pareja

Los resultados de las pruebas balísticas reforzaron la hipótesis de que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera habría disparado contra su pareja y sus tres hijos antes de quitarse la vida en Montemorelos, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El fiscal general, Javier Flores, explicó que encontraron los casquillos en los dos puntos donde ocurrieron las muertes.

Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, los hechos comenzaron en la vivienda familiar de la calle Los Nogales, donde fueron encontrados sin vida Leodegario Moya y los menores Christian, de 12 años, y Bruno, de 11.

Tamez Rivera salió del domicilio junto con Gustavo, su hijo de 2 años, a bordo de una camioneta Jeep Mojave.

Madre e hijo fueron encontrados muertos posteriormente en la calle Del Sabino, en el fraccionamiento Los Fresnos. La línea de investigación señala que la mujer presuntamente disparó contra el menor y después se mató.