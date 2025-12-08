Fiscalía recupera 747 inmuebles en Edomex

Fueron restituidos 747 inmuebles a sus legítimos dueños como parte de la Operación Restitución, estrategia encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para recuperar propiedades ocupadas de manera ilegal.

Estas devoluciones forman parte del total de mil 266 inmuebles asegurados en 63 municipios desde abril, cuando comenzaron los operativos coordinados con la Sedena, Semar, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal y policías municipales.

Del total restituido, 682 son viviendas, 63 predios y dos locales comerciales, cuyos propietarios acreditaron la posesión ante el Ministerio Público.

Entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron cateos, inspecciones y diligencias en 16 municipios, asegurando 38 propiedades adicionales relacionadas con el delito de despojo.