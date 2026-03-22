Flotilla Nuestra América zarpa de Isla Mujeres

Después de una convivencia por la libertad, celebrada como símbolo de resistencia, la flotilla del movimiento “Nuestra América” zarpó ayer por la mañana desde Isla Mujeres con destino a Cuba, en donde prevé la entrega de tres toneladas de ayuda humanitaria para la población.

Originalmente la salida estaba prevista para las 19 horas, pero las condiciones del clima no lo permitieron.

La decena de activistas departieron con amigos en el Puerto Los Manglares para tomar energías y desearse suerte antes de embarcarse en una travesía marítima que, estiman, les llevará un promedio de tres días, dependiendo del clima.

Las embarcaciones, con bandera mexicana y cubana, navegaron frente a las costas de Isla Mujeres durante casi una hora y, antes de entrar a mar abierto, dos tripulantes que estaban asistiendo y acompañando a la decena de activistas descendieron.

Esta flotilla se reunirá en aguas abiertas con el barco Grandma II que zarpó la mañana del viernes de Puerto Progreso, Yucatán, con 25 activistas como ayuda internacional.