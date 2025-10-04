Flotilla Sumud denuncia falta de asistencia legal

La Global Sumud Flotilla, que pretendía alcanzar las costas de Gaza y cuyos barcos fueron interceptados por Israel, denunció la falta de asistencia legal de varios de los procesados tras una detención que consideran “ilegal”.

Los organizadores informaron en un comunicado que “en las últimas 24 horas abogados (la ONG israelí) Adalah se reunieron con 331 participantes de la Flotilla Global Sumud en el puerto de Ashdod, donde enfrentan audiencias ante las autoridades de inmigración israelíes”.

Adalah, que se encarga de la asistencia legal, notificó a la Flotilla que varios participantes fueron procesados “sin la asistencia legal” ya que se negó a los abogados acceder a los detenidos.

“Este procedimiento siguió al remolque forzoso de la flotilla tras interceptaciones ilegales en aguas internacionales, donde decenas de barcos fueron detenidos en su misión de romper el bloqueo ilegal de Gaza en medio del genocidio en curso, atrocidades masivas y hambruna”, declaró la misión humanitaria.

La Flotilla comunicó que los participantes de la flotilla se encuentran “en condiciones relativamente estables”.