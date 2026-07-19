FMI libera 346 mdd a Venezuela

Venezuela accedió a 346 millones de dólares (mdd) del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el organismo tenía bloqueados, para destinarlos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Venezuela tiene en el Fondo tres mil 568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a cinco mil 100 millones de dólares, aproximadamente, los cuales permanecían bloqueados por el no reconocimiento del organismo a Nicolás Maduro como presidente.

“Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a 346 millones de dólares de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional”, dijo Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram.

“Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos”, agregó la mandataria interina.

El FMI y el Banco Mundial anunciaron en abril la reanudación de sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, luego que Estados Unidos derrocara a Maduro en una incursión militar en enero pasado.

Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro, gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos y ha emprendido reformas de leyes para permitir la inversión privada en sectores como el petróleo, la minería y el gas.

El vicepresidente de Economía y Finanzas venezolano, Calixto Ortega Sánchez, se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a finales de mayo.