Formaliza EE. UU. su salida de la OMS

Estados Unidos ha hecho oficial este jueves su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según informó el Departamento de Salud, una decisión que parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025 y que preocupa por sus implicaciones para la salud global o por las cuotas millonarias que Washington debe a la organización.

El día de su retorno al poder, el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva con base en la cual emitió un aviso formal para retirarse de la agencia de las Naciones Unidas especializada en salud.

Trump, que ya inició el proceso en su primer mandato (2017-2021) para sacar al país de la organización por lo que consideró una mala gestión de la pandemia de covid-19, volvió a insistir en ese punto en la orden ejecutiva que firmó y en la que también criticaba el rol de la OMS en “otras crisis sanitarias mundiales”, su incapacidad para adoptar reformas y “su falta de independencia frente a la influencia política indebida” de otros estados miembros, una referencia directa al peso de China.

El argumento esgrimido por el gobierno Trump sigue pasando por el hecho de que países con poblaciones mayores que Estados Unidos (como es China) no pagan el mismo volumen de cuotas.

Un funcionario estadounidense del Departamento de Salud y Servicios Humanos subrayó a los medios en que su país ha llegado a pagar 25 % del presupuesto de la OMS, que el organismo nunca ha tenido un director general estadounidense o que la propia agencia ha tratado de evitar que otros países abonen más cuotas debido a la gran carga que soportaba Washington.

La administración Trump ha insistido en varias ocasiones que no tiene intención de abonar sus cuotas correspondientes al periodo 2024-2025, que se estima que ascienden a entre 260 y 280 millones de dólares.

Bloqueará miles de millones en ayuda exterior

Así también, la administración del presidente Donald Trump rechazará miles de millones de dólares en potencial ayuda exterior para no promover la “ideología de género” y la diversidad, dos de sus blancos frecuentes, dijo un funcionario estadounidense.

La medida sería una ampliación de la llamada “política de Ciudad de México” del Departamento de Estado. Mediante esta política, desde el expresidente Ronald Reagan los gobiernos del Partido Republicano han prohibido el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que practican o promueven el aborto.