Formaliza Hugo Eric Flores solicitud de licencia

El diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores, anunció de manera formal solicitó licencia para separarse de sus funciones a partir del 31 de agosto, a fin de dirigir el partido Construyendo Sociedades de PAZ a nivel nacional.

En conferencia de prensa, el legislador guinda rechazó los señalamientos de que durante su encargo como presidente de la Sección Instructora haya frenado procedimientos de desafuero contra diversos congresistas.

“Se dice que yo obstaculicé procedimientos y no es real, justo al contrario, soy un abogado con formaciones de leyes y me correspondió a mí defender la institución del fuero. Se hizo un trabajo técnico muy profesional, sea organizó todo el archivo tanto de las acciones jurisdiccional, y rechazo esas opiniones de que obstaculicé esos procedimientos”, declaró.

Recordó que otros dirigentes pueden llevar su encargo siendo legisladores, tal es el caso del Senador Alejandro Moreno; sin embargo, explicó que consideró pertinente solicitar licencia.

“No es sencillo separarse, pero creo que en estos momentos eso es lo mejor”, expresó.