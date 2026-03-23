Formalizan a 1.3 millones de trabajadores de apps

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que la implementación de la reforma laboral en plataformas digitales ha permitido avanzar en la formalización laboral de al menos 1.3 millones de personas trabajadores dentro de uno de los sectores más dinámicos de la economía digital.

“En un contexto global donde la regulación del trabajo mediado por aplicaciones ha sido objeto de amplio debate, incluso en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, México ha impulsado una solución construida a través del diálogo social, con la participación de empresas, organizaciones de personas trabajadoras y autoridades”, resaltó.

La dependencia detalló que dicha reforma ha permitido que al cierre de febrero se beneficie a un millón 250 mil 898 personas vinculadas a plataformas digitales.

De ese toral, 163 mil 896 superaron el umbral de ingreso neto mensual, consolidándose como puestos de trabajo formales, al estar inscritas en 16 plataformas digitales registradas.

Esto les permite acceder a la cobertura completa del Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluye enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales.

La STPS aclaró que las personas que no alcanzaron el umbral de ingreso mensual, pero fueron registradas, cuentan con cobertura del seguro de riesgos de trabajo, que garantiza protección ante accidentes en trayecto o durante el desempeño de sus actividades.

Este seguro otorga pago del 100 % del salario registrado durante incapacidades y atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.