Fortalecen acciones contra la delincuencia

La presencia de los efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional se incrementan en esta región, para brindar seguridad a sus habitantes y productores citrícolas, y fortalecer las acciones contra la delincuencia en la tierra caliente michoacana.

Para ello, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) inauguró las instalaciones del 27 Batallón y tres compañías de la Guardia Nacional, que contribuirán a fortalecer el esquema de seguridad en este municipio.

En la ceremonia, el mandatario estatal detalló que esta infraestructura servirá para brindar una respuesta eficaz y eficiente para proteger la integridad y el bienestar de la población en esta región líder en producción citrícola. Además de formar parte de las acciones que se realizan de manera coordinada con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contra la delincuencia, en especial el crimen organizado.

En su mensaje, el gobernador Ramírez Bedolla refirió que, apenas en febrero de este año, inauguró en este municipio las instalaciones del cuartel militar que se construyó en el Tianguis Limonero, con una inversión de 13 millones de pesos para su edificación y equipamiento.

Y en su momento, el general de brigada del Estado Mayor, Roberto Eduardo Molina García, coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, agradeció al gobierno estatal y al municipio de Apatzingán, el apoyo para la construcción del cuartel, como una prueba fehaciente del proceso de consolidación institucional de este cuerpo de seguridad.