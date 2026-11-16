Fortalecen identidad cultural con 8 festivales

Con ocho grandes festivales culturales distribuidos a lo largo del año, Chiapas busca consolidarse como un punto de encuentro entre las tradiciones de sus pueblos originarios y las expresiones artísticas contemporáneas. La estrategia es impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la cual apuesta por resguardar el patrimonio cultural y ampliar los espacios de difusión para los creadores chiapanecos.

En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, Angélica Guadalupe Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), destacó que durante 2026 se ha fortalecido la programación cultural mediante jornadas de alcance estatal e internacional que permiten mostrar la variedad de la entidad.

“El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar le ha dado un impulso a las artes y a la cultura en Chiapas porque considera que somos un estado tan diverso, el tercero en diversidad cultural, que atrae mucho a mucha gente de fuera y es justo que vean que están las culturas y las lenguas vivas”, expresó.

La funcionaria explicó que uno de los principales objetivos de este tipo de política es evitar que las manifestaciones tradicionales queden limitadas a sus comunidades de origen y, por el contrario, encuentren nuevos espacios para su difusión.

Festivales que dan voz a las comunidades

Entre los encuentros promovidos por Coneculta destaca el Bats’i Fest, dedicado al rock indígena, que se desarrolla en Zinacantán y otras sedes de Los Altos de Chiapas, donde músicos de pueblos originarios encuentran un escenario para compartir sus propuestas contemporáneas.

A este se suma el Festival Maya Zoque Chiapaneca, una cita itinerante que reúne expresiones artísticas, saberes y tradiciones de los distintos grupos lingüísticos y étnicos de la entidad.

La agenda también contempla actividades infantiles, espectáculos de títeres y encuentros literarios, entre ellos el Festival de Letras Hugo Montaño, que buscan acercar las artes a públicos de distintas edades.

Otro de los grandes encuentros es el Festival Internacional de Marimbistas, dedicado al instrumento emblemático de la región, que reúne a intérpretes de diferentes países con músicos tradicionales del estado mediante conciertos, clínicas, exposiciones y actividades didácticas.

La oferta cultural incluye además el Festival Internacional Rosario Castellanos, en Comitán de Domínguez, que recupera el legado literario de la escritora chiapaneca y lo vincula con la música, las artes y el pensamiento contemporáneo.

En San Cristóbal de Las Casas, el Festival Internacional Cervantino Barroco constituye otro de los espacios de intercambio artístico mediante presentaciones de artes escénicas, exposiciones y expresiones multiculturales.

Por su parte, el Festival Internacional Fray Matías de Córdova, celebrado en Tapachula, incorpora propuestas musicales y artísticas relacionadas con la migración y la identidad fronteriza, reflejo de la diversidad social y cultural del Soconusco.

Cultura como espacio de encuentro

Altuzar Constantino destacó que estos encuentros permiten generar vínculos entre artistas, escritores, cronistas, músicos y comunidades, además de proyectar a Chiapas como un destino de interés cultural.

“Es un intercambio de saberes, un diálogo donde asisten cronistas, escritores”, señaló.

La directora de Coneculta explicó que los festivales no se concentran en una sola ciudad, sino que buscan llevar actividades a distintas regiones del estado, lo que permite que más comunidades participen tanto creadoras como espectadoras.

Con esta programación, la administración estatal busca fortalecer la presencia de las culturas vivas de Chiapas y mantener abiertos los espacios para el diálogo entre las expresiones tradicionales y las nuevas generaciones de artistas.

Finalmente, Altuzar invitó a visitantes nacionales y extranjeros a consultar la agenda cultural del estado para planear sus viajes y conocer de cerca las manifestaciones artísticas de sus distintas regiones.

“Los esperamos con los brazos abiertos”, concluyó.