Fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026

Las Fuerzas Armadas de México y el Comando del Norte de los Estados Unidos realizaron un entrenamiento conjunto para identificar amenazas en la frontera entre ambos países y fortalecer las capacidades de seguridad durante eventos de alta relevancia, como el Mundial de fútbol 2026.

En las instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar), en la Ciudad de México (CDMX), personal de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional (GN) y del Comando Norte llevaron a cabo el ejercicio del Sistema de Conciencia Ampliada de Dominio (EDA, por sus siglas en inglés).

Se trata de un adiestramiento para formar analistas que emplearán una plataforma digital que permite identificar desafíos que amenacen la seguridad en la frontera de México y los Estados Unidos.

“Esta herramienta contribuye a impulsar la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de México y de EUA, para fortalecer las capacidades de seguridad durante eventos de alta relevancia, como la Copa Mundial 2026”, informó la Semar.