Fortalecer aduanas permitió decomisos históricos: Trevilla

Al inaugurar las nuevas instalaciones de la Aduana de Nuevo Laredo, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que el fortalecimiento del sistema aduanero del país ha sido fundamental para la defensa de la integridad, independencia y soberanía nacional, al impedir el ingreso de armas a organizaciones criminales y asestar golpes millonarios a sus finanzas.

Durante su intervención en el evento encabezado por la presidenta Claudia, el titular de la Defensa subrayó que la frontera norte es estratégica para la seguridad nacional, al concentrar múltiples retos derivados de los más de tres mil kilómetros que México comparte con Estados Unidos.

“Quiero recalcar que en todas las aduanas que se encuentran en nuestra frontera norte del país, se trabaja en estrecha coordinación con la oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos, lo que ha permitido garantizar la seguridad en los límites colindantes de ambas naciones con absoluto respeto a la soberanía de ambos países”, indicó.

En ese contexto, destacó el papel de Nuevo Laredo, principal aduana terrestre del país, que genera alrededor del 33 % de la recaudación fiscal de las aduanas terrestres.

Ante autoridades civiles y militares, Trevilla Trejo señaló que la elección de Nuevo Laredo como sede de las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) responde a su relevancia económica y operativa. Las instalaciones inauguradas, dijo, fueron construidas por ingenieros militares del Ejército Mexicano, con la participación de diversas dependencias federales.

El general resaltó que esta obra cumple con dos misiones esenciales de las Fuerzas Armadas: la defensa de la soberanía nacional y la ejecución de acciones cívicas y obras estratégicas para el desarrollo del país.

Resultados

Desde que personal militar se incorporó a la operación de las aduanas en 2021 se han logrado resultados relevantes, entre ellos el aseguramiento de mil 533 armas, casi 50 millones de litros de hidrocarburos, alrededor de cinco toneladas de cocaína y más de cuatro toneladas de metanfetaminas, así como el decomiso de recursos financieros en pesos, dólares y euros.

Estas acciones, afirmó, representaron una afectación económica al crimen organizado superior a los 6 mil 600 millones de pesos.

Asimismo, destacó la coordinación permanente con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, bajo un esquema de respeto a la soberanía de ambos países.