Fortalecer el derecho a la educación, ofrece Claudia Shienbaum Pardo

Claudia durante la Evaluación de las Universidades para el Bienestar, acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador en Tlaltizapán de Zapata, Morelos. Cortesía

Consolidar las Universidades para el Bienestar Benito Juárez como centros educativos que fortalecen y amplían el derecho a la educación para el pueblo de México, fue el compromiso que Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, realizó durante la Evaluación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, evento en el que acompañó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el plantel ubicado en Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

“Vamos a fortalecer las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, y a seguir fortaleciendo y ampliando el derecho a la educación del pueblo de México; educación gratuita, humanista, científica, que es la esencia también de la Transformación”, aseveró.

Afirmó que el objetivo principal de la Cuarta Transformación es devolver los derechos a las mexicanas y los mexicanos que durante todo el periodo neoliberal les fueron arrebatados, como es el caso de la educación, la salud, el acceso a la vivienda, entre muchos otros que fueron convertidos en mercancías y privilegios.

“Durante todo el periodo neoliberal lo que ocurrió es que quisieron transformar, –así como privatizaron todo–, la educación también en una mercancía (...) Cerraron durante los 36 años, muchos espacios universitarios. En cambio, daban la opción de que se estudiará en una universidad privada. Por eso el presidente ha creado estas universidades, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, y vamos a seguir fortaleciendo estas universidades porque nosotros defendemos, en la Cuarta Transformación, los derechos del pueblo de México, que el neoliberalismo quiso convertir en una mercancía, la educación en una mercancía, la salud en una mercancía, el acceso a la vivienda en una mercancía’’, puntualizó.

Los derechos son una realidad

Afirmó que, contrario a lo que sucedía con el neoliberalismo, hoy gracias a la Cuarta Transformación los derechos son una realidad que viven cada día más hogares mexicanos, lo que se continuará fortaleciendo a partir de la entrada del nuevo gobierno el 1º de octubre.

“Los bajos salarios empobrecieron al pueblo de México y lo dejaron sin la oportunidad de estudiar; además hablaban de que para que hubiera estudiantes de excelencia, profesionistas de excelencia había que cerrar el ingreso, fue tan grave que incluso dejaron de formarse médicos en nuestro país, por eso la Cuarta Transformación no solo significa erradicar la corrupción, erradicar los privilegios, no solamente significa ‘por el bien de todos primero pobres’, significa también que vamos a seguir defendiendo y fortaleciendo los derechos del pueblo de México, el acceso a la educación, el acceso a la salud, todos los accesos que significan derechos”, agregó.

Además, la presidenta electa recordó que la educación es el origen de su lucha social, ya que cuando tenía 15 años e ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel sur, participó en el “Movimiento de Rechazados” para que jóvenes de aquella época tuvieran el derecho de estudiar. Aunado a que, en su época universitaria formó parte del Consejo Estudiantil Universitario, movimiento que se creó para evitar que en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se cobrarán cuotas, mecanismo con el que se pretendía convertir a la educación en un privilegio.

Respaldo del pueblo

Asimismo, Claudia Sheinbaum agradeció el respaldo del pueblo de México a la Cuarta Transformación y se comprometió a seguir trabajando de cara al pueblo, – como lo ha sido la actual transición – y colocando como una prioridad a quienes menos tienen.

“Hace poco pasó la campaña y el 2 de junio pasado, el pueblo de México dijo, en voz muy fuerte: ¡Queremos que siga la Cuarta Transformación de la vida pública!, y eso es lo que va a ocurrir a partir del 1º de octubre. Hoy estamos viviendo una transición histórica, imagínense, nunca antes en la historia un presidente acompaña, además a una presidenta, — porque nunca ha habido presidentas —, a mostrarle lo programas, las obras, a platicar el fondo, las causas, los principios que guían la Cuarta Transformación. Yo me siento con esta generosidad del presidente, sumamente agradecida.

“Además vengo a comprometerme con ustedes a decirles que vamos a continuar con la Cuarta Transformación, que no va a haber marcha atrás, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios, que vamos a seguir gobernando con el principio de ‘Por el bien de todos, primero los pobres’, que es el principio que nos guía, el principio del Humanismo Mexicano”, expresó.

A la evaluación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, también estuvieron presentes, Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos; Margarita González Saravia, gobernadora electa de Morelos; Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública (SEP); Raquel Sosa Elízaga, directora general de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez; Juan Pablo De Botton Falcón, subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Yahir Díaz Hurtado, coordinador académico del plantel Tlaltizapán de Zapata de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez.