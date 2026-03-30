Fortalecer explotación de hidrocarburos: diputado

El diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, sostuvo que la discusión sobre la explotación de yacimientos no convencionales en México “debe abordarse desde una visión técnica, socioeconómica y de sustentabilidad que privilegie el bienestar y la seguridad energética del país”.

Subrayó que frente a la volatilidad internacional, es imprescindible contar con reglas claras que permitan aprovechar oportunidades económicas sin comprometer los recursos naturales ni a las comunidades.

El legislador explicó que la Ley de Hidrocarburos vigente permite la inversión mixta, por lo que consideró necesario fortalecer la explotación responsable, “que puede convertirse en una fuente relevante de ingresos públicos y en un detonador de cadenas productivas locales”.

Ramírez Cuéllar señaló que, para que la explotación de yacimientos no convencionales sea viable, es imprescindible cubrir un conjunto de condiciones técnicas, institucionales y fiscales que garanticen seguridad operativa, protección ambiental y beneficios regionales.