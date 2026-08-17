Fortalecer investigaciones en desaparición: FGR

Con motivo de la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que preside la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, presentó acuerdos para fortalecer investigación de delitos.

Entre los que destacan propuestas presentadas por la FGR para homologar capacidades y procedimientos en materia de desaparición de personas, derechos humanos, capacidades forenses, extorsión, feminicidio, incidencia delictiva y profesionalización.

Entre los temas abordados estuvo la desaparición de personas, considerada uno de los principales desafíos para las instituciones de procuración de justicia, debido a la necesidad de contar con capacidades especializadas y homologadas de investigación y búsqueda, coordinación interinstitucional y atención integral a víctimas y familias.

Estrategia nacional

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a cargo de Mariana Díaz Figueroa, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsó una Estrategia Nacional de Fortalecimiento Institucional para las fiscalías especializadas en desaparición.

También se presentó un diagnóstico nacional sobre las capacidades, fortalezas, necesidades y áreas de oportunidad de las fiscalías estatales, con el propósito de identificar brechas y buenas prácticas y establecer acciones coordinadas para fortalecer la investigación, búsqueda, localización, identificación y atención integral de víctimas y sus familias.

Además, se aprobó la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, resultado de un ejercicio participativo con familias, colectivos, organismos internacionales y sociedad civil.

El Protocolo establece una metodología nacional, coordinada y con perspectiva de derechos humanos para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, e incorpora como un enfoque diferenciado para atender a grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se aprobó el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa y Plácido vs. México.

Este protocolo contempla las actuaciones ministeriales con un enfoque basado en derechos humanos y reconoce a las personas defensoras como titulares de derechos y sujetos de una protección reforzada.

Actuación institucional ante extorsión

En materia de extorsión, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, presentó el Manual de Operaciones de las Fiscalías o Unidades Especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito.

El objetivo es homologar y fortalecer la actuación institucional, mejorar la atención y protección de las víctimas e impulsar investigaciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para desarticular las estructuras criminales vinculadas con este delito, así como los planes de investigación elaborados por la FGR para la persecución de este delito.

En materia de feminicidio, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, Maribel Bojorges Beltrán, expuso el proyecto de decreto que presentó la Titular del Ejecutivo Federal, por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, el cual ya se encuentra en análisis ante la Comisión Permanente del Senado de la República.

Esta propuesta de ley tiene como propósito que las fiscalías y procuradurías identifiquen las acciones necesarias para su eventual implementación y fortalezcan el intercambio de experiencias y la coordinación con la Federación.

La propuesta establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia reforzada.

Contempla un tipo penal homologado, 10 razones de género, 19 agravantes y penas de 50 a 70 años de prisión, además de sanciones para la tentativa.

Investigación forense

En materia forense, Israel Agüero, titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), abordó lo temas de las acciones para conocer, fortalecer capacidades de las fiscalías y procuradurías del país, seguimiento a la información que integra el Banco Nacional de Datos Forenses, a efecto de mejorar el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas.

En materia pericial, David Zepeda Jones, encargado del Centro Federal Pericial Forense, presentó el proyecto de Guías de Valoración de la Prueba Pericial, el objetivo es facilitar la comprensión de las distintas especialidades forenses y fortalecer la valoración de la prueba.

En tanto el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) presentó su nueva oferta académica y de profesionalización para las fiscalías y procuradurías del país.

Esto para transformar el conocimiento científico en capacidades para fortalecer la procuración de justicia.

Una vez realizados los trabajos, la fiscal agradeció la participación de las fiscalías y procuradurías del país.

Resaltó que los acuerdos alcanzados deben traducirse en acciones concretas que contribuyan a la Estrategia Nacional de Seguridad.

Godoy Ramos enfatizó que el fortalecimiento de la procuración de justicia depende tanto de las capacidades de cada institución como de su coordinación y refrendó el compromiso de la FGR de trabajar estrechamente con las fiscalías estatales.