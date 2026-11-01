Fortalecer la educación disminuye la violencia

En Hidalgo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el plantel Tecozautla de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), donde afirmó que al fortalecer la educación se disminuye la violencia; por ello, la meta al finalizar su gobierno es incrementar al doble los 120 mil estudiantes inscritos actualmente en dicha institución de Educación Superior.

“Vamos a seguir avanzando en la educación pública. Cuando hay educación, cuando se fortalece la educación pública disminuye la violencia, cuando se fortalece la educación pública avanzan los derechos de las mujeres, cuando se fortalece la educación pública se fortalece el país, por eso la educación para nosotros es el centro, es el corazón de la transformación nacional”, comentó Sheinbaum.

Además, destacó que para la inauguración de esta unidad académica se contó con la participación de los tres niveles de gobierno, ya que los edificios que la conforman fueron construidos por la alcaldesa de Tecozautla, Marisol Prieto Avendaño.

“Cuando se junta el Gobierno Municipal, el Gobierno estatal y el Gobierno de México hacemos muchas cosas. Así estamos trabajando en obras de agua, de drenaje, y también la construcción de universidades y nuevas preparatorias”, agregó.

Recordó que la lucha por la educación pública ha sido parte de sus principios desde su juventud, lo que refrendó con la creación de la UNRC con sus primeros planteles en la Ciudad de México, que actualmente se extiende por todo el territorio nacional.

“Hace 40 años formamos una organización estudiantil que logró defender el derecho a la educación, hoy como presidenta construimos más preparatorias y más universidades públicas gratuitas para las y los jóvenes de nuestro país”, puntualizó.

Van por duplicar matrícula

La mandataria sostuvo que busca duplicar la matrícula de esta institución durante el sexenio, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior pública y gratuita.

Durante la inauguración del campus, la jefa del Ejecutivo Federal informó que actualmente la Universidad Rosario Castellanos cuenta con 120 mil estudiantes y con cuatro licenciaturas; su administración continuará con la apertura de dos nuevos planteles en marzo de 2027 en el país.

“Queremos, por lo menos, el doble de estudiantes durante todo el sexenio. Esa es la meta para la Rosario Castellanos”, expresó.

Sheinbaum Pardo anunció que en el campus de Tecozautla se construirán dos edificios adicionales, cuyas obras comenzarán próximamente. Además, adelantó que en esta sede se instalará una escuela de medicina como parte de la estrategia para ampliar la oferta educativa de la institución.

Explicó que la universidad ofrece modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia, con el propósito de que más jóvenes puedan continuar sus estudios después de concluir el bachillerato.

Recuerda movilización estudiantil de la UNAM en la que participó

En su discurso, Claudia Sheinbaum recordó que hace 40 años participó en el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se organizó contra las reformas que pretendían incrementar las cuotas de inscripción y colegiaturas, así como eliminar el pase automático del bachillerato universitario a la licenciatura.

“Dijimos: no puede ser que la universidad pública cueste. Porque si cuesta la universidad pública, pues se vuelve un privilegio, no un derecho”, recalcó.

Tambien, sostuvo que la organización estudiantil consiguió echar atrás aquellas reformas y recordó que el movimiento se desarrolló entre 1986 y 1987.

A partir de esa experiencia, señaló que la defensa de la educación pública ha sido una constante en su trayectoria política.

La presidenta criticó el modelo económico neoliberal, al que responsabilizó de impulsar la privatización de empresas públicas y limitar la construcción de escuelas y universidades, además de favorecer un esquema en el que el acceso a la educación superior dependía de la capacidad económica de las familias.

En ese sentido, Sheinbaum sostuvo que el fortalecimiento de la educación pública forma parte de la política social de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y afirmó que la reducción de la pobreza y las desigualdades debe acompañarse de mayores oportunidades educativas.