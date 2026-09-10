Fortalecer la seguridad pública municipal

La inseguridad sigue a la alza. En los meses recientes, la espiral de violencia en algunas regiones del país se ha incrementado, por lo que se ha vuelto a poner en la mesa el nivel de responsabilidad que tiene cada uno de los tres niveles de gobierno, lo que coloca en desventaja a los gobiernos municipales que desde 2019 tienen limitada su capacidad de respuesta por la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de contar con cuerpos policiales, pero lo hacen sin recursos suficientes para que las policías municipales estén bien equipadas y capacitadas.

Cada vez que ocurre un suceso delictivo de alto impacto, quien lleva la mayor carga de responsabilidad ante la población es el gobierno municipal.

Basta ver cada año la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, que mide la percepción de inseguridad por municipios.

De acuerdo a la ENSU de este año, el 59.8 % de la población residente en 91 áreas urbanas consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Por eso, para que se tengan mejores resultados en materia de seguridad, el Gobierno Federal debe entender que se tiene que invertir en las policías municipales, para que los municipios cuenten con mayor capacidad de atención a la ciudadanía y se fortalezca su participación en la coordinación de los tres niveles de gobierno. Y eso sólo es posible dotando de presupuesto a los municipios.

Por eso, desde el Senado siguen insistiendo en que se destine presupuesto para que los gobiernos municipales, de todos los partidos, cuenten con recursos para poder equipar y profesionalizar a sus cuerpos policiales.

Es indispensable que se corrija el error de haber eliminado el Fortaseg. Restarle al primer nivel de gobierno capacidad de respuesta en la principal demanda de la población fue una irresponsabilidad que estamos pagando todos.

No se trata sólo de dinero, se trata de que las policías municipales se profesionalicen, lo que se logra con una capacitación continúa y la formación de mandos, con carrera policial que se ve reflejada en un mejor desempeño.

Además, también se puede contar con recursos para implementar programas de prevención del delito, de manera directa en las áreas de los municipios donde se identifiquen focos de atención prioritarios.

Los municipios, al ser el primer nivel de gobierno y el que tiene mayor contacto con la población, con recursos debidamente etiquetados y que sean fiscalizados de manera permanente, podrían implementar estrategias comunitarias.

El fomento de la participación ciudadana es indispensable, pero para eso se requiere de gobiernos municipales cercanos con la población, que mantengan comunicación directa con sus habitantes, pero, sobre todo, que tengan los elementos indispensables para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

Sólo de esta manera, los municipios tendrán una mejor participación en las estrategias de seguridad que se implementan en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos estatales, con mejores resultados porque lo más importante es que la gente se sienta segura en cualquier municipio de México.