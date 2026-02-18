Fortalecer los sistemas electorales del país

Los sistemas electorales son mecanismos complejos a través de los cuales se garantiza la participación de las y los ciudadanos para determinar la configuración del poder público, ya que con la manifestación de su voto deciden a quién le otorgan la confianza para constituirse como sus representantes, y éstos deben responder a las exigencias y demandas de toda la sociedad.

En el país el sistema electoral se compone de reglas dispuestas en la Constitución y las leyes electorales que especifican las diferentes etapas que conforman un proceso electoral, así como los cargos por los que la ciudadanía puede votar ya sea a nivel federal como a nivel local.

Para clarificar las diferencias que existen en las leyes electorales en el país se tiene, por ejemplo, que no todas las elecciones se registran en la misma fecha, en 2024, 31 congresos locales, de manera concurrente con la elección federal, renovaron sus congresos y, en 2026 Coahuila hará lo propio.

Por esta razón es que el Instituto Nacional Electoral (INE), como cabeza del Sistema Nacional Electoral, debe mantener una coordinación constante con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las entidades federativas, para organizar los procesos electorales a lo largo y ancho del país.

Un tema central en esta coordinación entre las autoridades administrativas electorales es la homologación de criterios para reforzar diversos procedimientos electorales, una visión común sobre el uso estratégico de la tecnología para los procesos electorales que apunten a la consolidación de una Red Nacional de Sistemas Electorales, buscando, además reducción de costos, elevando la calidad de las elecciones y fortaleciendo el factor humano como elemento fundamental para llevar a buen puerto los procesos electorales.

El INE de manera permanente analiza y evalúa todos los aspectos relacionados con cada una de las etapas que conforman los procesos electorales con la finalidad de aportar elementos que permitan mejorar la eficiencia y transparencia, así como reducir costos con el objetivo central de maximizar los derechos políticos y electorales de las y los ciudadanos.

La constante evaluación y diagnóstico de las tareas que desarrolla a diario el INE permite encontrar oportunidades de mejora en la planificación, organización y desarrollo de las elecciones en nuestro país, con la única finalidad de garantizar elecciones de calidad y organizadas con cabal cumplimiento de los principios que establece la Constitución para el sistema democrático.