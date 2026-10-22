Fortalecerán UIF y GN combate contra lavado

A unos días de que se dé a conocer el resultado de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional (GN) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información para el combate de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por medio de la GN, proporcionará a la unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) información contenida en sus bases de datos y registros que resulten útiles para el ejercicio de sus atribuciones.

En tanto, la UIF, por su parte, podrá generar y compartir productos de inteligencia derivados de lost reportes y avisos que recibe de los Sujetos Obligados, conforme a la legislación aplicable y a los mecanismos que acuerden ambas instituciones.

Así lo dio a conocer la SHCP en un comunicado, en él se destaca que dicho instrumento permitirá establecer mecanismos para el intercambio oportuno y eficaz de información y documentación que contribuya a identificar elementos constitutivos de ORPI y otras conductas relacionadas, así como fortalecer la identificación y el monitoreo del beneficiario final de bienes o recursos que pudieran tener un origen ilícito.

Se establece que para el intercambio se realizará bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad.