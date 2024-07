En el marco de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio en Venezuela, el expresidente Vicente Fox acusó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de impedir los vuelos en los que viajaban observadores electorales.

A través de videos subidos a sus redes sociales, el expresidente Fox se observa arriba de un avión de Copa Airlines en el que viajaría a Venezuela para participar como observador electoral.

A los pasajeros, Vicente Fox les hizo el llamado de ir a votar el domingo porque “cada voto será la diferencia”. “¡Qué viva Venezuela!”, se escucha decir.

“Un grabadito más con la tristeza, pero el ardor del pecho cuando este dictadorzuelo de siete suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías: impedir que todos los vuelos de Copa (Airlines) con destino a Caracas y a Venezuela fueran suspendidos y la gente dentro, asándose de calor.

“Pero escuchamos el himno nacional venezolano una y otra vez, de todos de quienes iban en esos vuelos y de todos quienes son amantes de la libertad y la democracia, qué cosa más hermosa”, expresó.

Impiden despegar de Panamá a expresidentes

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que se impidió despegar desde el país centroamericano a un vuelo en el que viajaban varios expresidentes que iban a Venezuela para participar como observadores electorales en las elecciones del domingo.

“Avión de Copa (Airlines) que transportaba a (ex) presidenta (Mireya) Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá, desde Caracas, no ha sido permitido despegar”, informó el presidente panameño en su cuenta oficial de X.