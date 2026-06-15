Fox recurre a IA para aparecer con expresidentes

A través de la inteligencia artificial generativa, el panista Vicente Fox Quesada “se reunió” con los demás expresidentes de México en una carne asada, en vísperas de la celebración del Mundial de Futbol 2026 y el triunfo inicial de la Selección Mexicana.

En la imagen compartida se observa a los distintos mandatarios federales que han dirigido el país durante este siglo, así como al priista Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994.

Con excepción de Ernesto Zedillo Ponce de León, el último priista que encabezó la titularidad del Ejecutivo ininterrumpidamente previo a la llegada de Acción Nacional al poder, la foto generada con IA reunió al morenista Andrés Manuel López Obrador, a Enrique Peña Nieto, al propio Vicente Fox Quesada, a Felipe Calderón Hinojosa y a Carlos Salinas, todos portando un jersey de futbol del equipo mexicano.

“Aplaudo el ingenio humorístico de nuestras nuevas generaciones, con el uso de la inteligencia artificial”, escribió Fox en sus redes sociales.

Más allá de solo compartir la imagen, aprovechó la ocasión para ofrecer una “reflexión” sobre el ambiente de celebración que se vivió tras la victoria de la Selección Mexicana contra Sudáfrica.

“Si todo México, en todo tiempo y en todo lugar, sintiera y viviera lo que experimentamos ayer durante ocho horas, seríamos un país feliz, un país exitoso, un país alegre; en suma, un país campeón”, expresó.