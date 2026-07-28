Fox viaja a Perú para toma de protesta de Fujimori

Vicente Fox Quesada, el primer presidente de México de oposición al priismo, quien gobernó entre 2000 y 2006, anunció que viaja a Lima, Perú, para acudir a la toma de protesta de la presidenta electa de ese país, la derechista Keiko Fujimori, quien asumirá hoy la titularidad del Ejecutivo de la nación andina tras haber participado por cuarta vez en la boleta.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el exmandatario federal emanado del Partido Acción Nacional (PAN) expresó que se encuentra en marcha hacia Sudamérica a la promoción de la justicia, la democracia, la libertad, la economía de mercado, los derechos humanos y el imperio de la ley.

“¡Sí, lo haremos en Lima, Perú, en la toma de protesta de la presidenta Keiko Fujimori!”, expresó el panista, quien se ha caracterizado por enarbolar consignas en contra del actual Gobierno Federal mexicano, encabezado por el partido Morena, el cual acumula una mayoría en el Congreso de la Unión y en las gubernaturas.