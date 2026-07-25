Fox y exgobernadores crean frente de defensa

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, y cuatro exgobernadores emanados del PAN, conformaron un frente de defensa a favor del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al afirmar que el gobierno de Morena hizo, sin pruebas, una persecución política después de ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunto crimen organizado y huachicol fiscal.

Durante una conferencia de prensa, y acompañado por los gobernadores Francisco Javier Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez, de Jalisco, así como Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato, exigieron que el proceso judicial contra Ruffo Appel se conduzca con plena transparencia y estricto apego al Estado de derecho.

Fox insistió en que “mete las manos al fuego” por el que fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país y argumentó que su defensa no busca colocar a nadie por encima de la ley, más bien garantizar que el proceso judicial se desarrolle conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aseveró que la detención de Ernesto Ruffo Appel se llevó a cabo con “inexistencia de pruebas” y cuestionó que la audiencia inicial se haya realizado de forma cerrada.

Ve trasfondo político

Recordó que Ruffo Appel como uno de los principales impulsores de la transición democrática en México y sostuvo que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político.

“Es evidente que estamos frente a un caso político; está a la vista de todo el mundo, nacional e internacionalmente, este comportamiento de injusticia y de atropello a los derechos de una persona”, dijo.

Vicente Fox declaró que existe desconfianza hacia el nuevo Poder Judicial surgido de la elección popular, al cual descalificó al llamarlo un Poder Judicial “patito”, al considerar que carece de la independencia necesaria con el fin de garantizar procesos imparciales.

Recordó que la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, denunció en su momento la existencia de una red de contrabando de combustibles y fraude fiscal que operaba a nivel nacional.