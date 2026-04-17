Fracking, entre beneficios y daños

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la creación de un comité integrado por científicos, académicos y especialistas que analizarán la viabilidad del fracking en México ha generado una disyuntiva por los beneficios económicos que genera en perjuicio del medioambiente y las comunidades, pero, ¿cuál es el panorama internacional?

Actualmente, existen por lo menos cinco países que permiten la explotación de gas no convencional por fracking, entre los que se encuentran Estados Unidos, que lo utiliza para más del 75 % de su producción de gas y petróleo, así como también Canadá, China, Argentina y Arabia Saudita.

15 naciones que prohíben el fracking

En contraste, más de 15 países han prohibido la técnica por la repercusiones socioambientales que provoca, como Francia, Alemania, Irlanda, Bulgaria, Suiza, Italia, España, Nueva Zelanda, República Checa, Reino Unido, Sudáfrica, Países Bajos y Australia. En tanto que otras naciones han mostrado su intención de implementarla, como Argelia, Colombia, Rusia y recientemente México.

Sin embargo, diversas organizaciones medioambientales han alertado sobre los efectos negativos del fracking en las comunidades, como la disminución de disponibilidad del agua, debido a que la fracturación de un sólo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo que pone en peligro los ecosistemas.

Sobre el impacto a la salud, los expertos han señalado que al menos 25 % de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones, 37 % afectar al sistema endocrino, 40 % provocar alergias y 50 % dañar el sistema nervioso, otro de ellos es la emisión de gases y su contribución al calentamiento global.