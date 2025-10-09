Frenan a Javier Milei gobernar por decreto

En medio de una tormenta política para el oficialismo en Argentina, un amplio abanico opositor le propinó un nuevo golpe a Javier Milei, pues la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la norma que reglamenta el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y decretos delegados que dicta el Poder Ejecutivo, aunque se prevé que el presidente la vete.

La votación finalizó 140 votos a favor. El oficialismo calificó la ofensiva opositora de “desestabilizante” y rechazará la reforma de la ley que reglamenta el uso de los DNU, que ya cuenta con media sanción del Senado.