Frenan apertura de juicio a Thompson Navarro

Un juez federal frenó la apertura a juicio del empresario Ricardo Thompson Navarro, uno de los nueve detenidos junto con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, en el caso de la red de huachicol fiscal mediante ferrotanques.

Thompson Navarro, uno de los socios de Ruffo Appel en Ingemar, la empresa ligada al contrabando de combustible de Estados Unidos a México, tramitó un amparo contra la vinculación a proceso que se le dictó por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El martes pasado, a través de sus abogados, el empresario solicitó la protección de la justicia al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, que admitió a trámite su demanda de amparo.

Aunque el empresario no solicitó la suspensión del acto reclamado, el titular del Juzgado Cuarto le concedió la suspensión provisional para el efecto de que la jueza de Control que lleva el caso suspenda la apertura a juicio hasta que se resuelva en definitiva el amparo.

Según la FGR, Ingemar S.A. de C.V está directamente relacionada con una red criminal de contrabando de combustible transportado en ferrotanques y a través de esta compañía se realizaban importaciones de hidrocarburos (huachicol fiscal) con subdeclaración de volúmenes en pedimentos para evadir impuestos.

La institución ministerial asegura que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es el accionista principal y el resto de los socios mencionados son José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Ramírez y su hijo Ricardo Thompson Navarro.