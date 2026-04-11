Frenan extradición del suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Un juez federal frenó por ahora la extradición, expulsión o entrega al gobierno de los Estados Unidos de Mario Lindoro Elenes, “Niño”; y de Mario Alfredo Lindoro Navidad, “El 7”, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa (CS), detenidos en diciembre del año pasado por fuerzas federales.

Recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, padre e hijo iniciaron un juicio de amparo porque temen ser trasladados a los Estados Unidos para enfrentar la justicia de ese país.

Suspensión

Los sinaloenses reclamaron ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, la orden emitida de manera oral o escrita para que sean entregados al gobierno de los Estados Unidos de América, fuera de cualquier procedimiento legal seguido ante autoridad competente cumpliendo las formalidades del procedimiento.

En consecuencia, el titular del Juzgado Segundo concedió al suegro y cuñado de “El Chapito” la suspensión de plano para efecto de que no sean entregados a las autoridades estadounidenses, y se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto por razón de territorio, ya que los presuntos operadores financieros de Guzmán Salazar se encuentran presos en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

Mario Lindoro Elenes, “Niño”; y Mario Alfredo Lindoro Navidad fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército en cateos realizados en domicilios de dos fraccionamientos exclusivos del municipio de Zapopan, Jalisco.

Fueron vinculados a proceso por los delitos de lavado de dinero, contra la salud y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.