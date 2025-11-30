Frente frío 17 se acerca a México: SMN

El ambiente de frío a gélido, con temperaturas de -5 a -10 grados, prevalecerá este fin de semana en el norte y centro del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Afectará principalmente a zonas serranas de Chihuahua y Durango, y estados del centro como Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

El órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

También de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Interior del territorio

Por otro lado, se espera que canales de baja presión en el interior del país, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México, la aproximación del frente frío número 17 durante la noche a la frontera norte de México, una línea seca y la corriente en chorro subtropical, originen intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Asimismo, se prevé viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec; así como de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h en Nuevo León y Tamaulipas; rachas de 30 a 50 km/h en el norte de Veracruz; de 40 a 60 km/h y posible formación de torbellinos durante la noche en el norte de Coahuila, y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Quintana Roo.

Los vientos mencionados podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

El SMN explicó que el sistema será provocado por la expansión del frente frío número 16 con características de estacionario por el oeste del mar Caribe, por ello, se prevé que la masa de aire polar que lo impulsó modifique gradualmente sus características térmicas.