Frente frío 2 provoca inundaciones

El frente frío número 2 ha dejado afectaciones en los municipios costeros de Tabasco, por lo que el Ejército Mexicano tuvo que poner en marcha el Plan DN-III-E.

En la colonia Pénjamo de Chiltepec, Paraíso, personal de Protección Civil de la región de la Costa apoyan en su recuperación a las personas que fueron evacuadas ante el ingreso del mar y las rachas de viento.

Casas y restaurantes de la zona fueron afectadas porque el agua ingresó al interior de los establecimientos.

Evacuación

Se informó que parte de las acciones de auxilio a la población ante los efectos de las lluvias recientes, personal del Ejército Mexicano desplegó el Plan DN-III-E en la zona costera, donde se registran anegaciones por marejada y afectaciones en la infraestructura vial derivadas de la erosión.

Se realizó la evacuación preventiva de habitantes de una vivienda en el tramo carretero Sánchez Magallanes-Paraíso. Al momento, no se reportan pérdidas humanas.

Informaron que se mantiene además la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, con despliegues operativos continuos en la zona afectada.