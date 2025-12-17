﻿﻿
Frente frío 21 se va, pero dejará heladas

Diciembre 17 del 2025
La masa de aire frío dejara efectos en 11 estados del país. Cortesía
El frente frío número 21 dejará de afectar al país, aunque durante el día miércoles mantendrá bajas temperaturas, lluvias en el noreste y heladas de hasta -10 grados en distintas regiones, informó en su reporte diario el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal, que se mantiene estacionario sobre el golfo de México y el noreste del territorio nacional, junto con su masa de aire polar, ocasionará ambiente frío a muy frío.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes en Tamaulipas y chubascos en Coahuila y Nuevo León, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Además, un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad de ambos océanos, generará chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, así como en regiones de Puebla y Veracruz. También se esperan lluvias aisladas en al menos diez entidades del centro y occidente.

Las temperaturas mínimas serán de hasta -10 grados celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 metros en costas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. Al finalizar el día, el frente frío 21 y su masa de aire polar dejarán de influir sobre el territorio nacional.

